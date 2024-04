Hafenwirtschaft plädiert für neue Bahnstrecke Hamburg-Hannover Stand: 09.04.2024 06:42 Uhr Die norddeutsche Hafenwirtschaft ist für einen Neubau der Bahnstrecke Hamburg-Hannover. Das machten Vertreter der Branche am Montag im Verkehrsausschuss des Bundestags deutlich.

von Katharina Seiler

Daniel Hosseus, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der deutschen Seehäfen, hält die Strecke Hamburg-Hannover für essenziell wichtig. "Nicht nur für den Hamburger Hafen, sondern für alle Häfen im Nordosten und Nordwesten", sagte Hosseus dem NDR Niedersachsen. Über die Strecke würden Güter von Hamburg ins Binnenland transportiert - und umgekehrt. Dieser Güterverkehr werde sich in den nächsten Jahren verdreifachen und nur mit einer neuen Bahntrasse zu bewältigen sein. Der Ausbau der Bestandsstrecke werde dafür nicht ausreichen, sagte Hosseus.

Videos 6 Min Bahnstrecke Hannover-Hamburg - warum der Streit? Die Strecke Alpha-E schafft nicht so viel Verkehr, wie sie schaffen müsste. Warum wird schon so lange gestritten? (14.01.2023) 6 Min

Strecke Hamburg-Hannover für Seehäfen wichtig

Auch die Arbeitsgemeinschaft Niedersächsische Seehäfen sieht das so. In einer Stellungnahme an den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages, die NDR Niedersachsen vorliegt, fordert sie ebenfalls eine Neubautrasse. Dort ist von einem "vordringlichen Schienenprojekt" für die Zukunft der niedersächsischen Seehäfen die Rede. Die Seehäfen müssten optimal an die Wirtschaftszentren im Binnenland angebunden werden.

Noch keine Entscheidung über Neubautrasse

Über den Bau einer neuen Trasse ist allerdings noch nicht entschieden. Bund und Land Niedersachsen sind uneins, ob ein Neubau nötig ist. Stand jetzt haben sie sich nur darauf verständigt, die bestehende Strecke zwischen Hamburg und Hannover 2029 zunächst grundlegend zu sanieren.

