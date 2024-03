Günstigeres Deutschlandticket für Studierende kommt im Herbst Stand: 06.03.2024 08:59 Uhr Das Deutschlandticket soll für Studierende günstiger werden, darauf hatten sich Bund und Länder verständigt. Doch die Einführung des Tickets dauert noch. Geplant ist der Start für das Wintersemester 2024/25.

Um fast 20 Euro soll das Ticket günstiger werden. Statt bisher 49 Euro soll es dann für Studierende nur noch 29,40 Euro kosten. Prinzipiell wäre das schon zum Sommersemester 2024 möglich, Studierende in Niedersachsen müssen sich aber noch etwas gedulden. Das zuständige Verkehrsministerium teilte mit, dass die Einführung noch Beschlüsse von Gremien an den Hochschulen im Land erfordere. Die Studierenden-Ausschüsse müssten dann entsprechende Vereinbarungen mit den Verkehrsunternehmen treffen.

Übergangslösung wird abgeschafft

Schon vor dem Deutschlandticket nutzten Studierende in Niedersachsen bisher das Semesterticket. Damit kann der Schienenpersonennahverkehr im Land jedoch nicht bundesweit vergünstigt genutzt werden. Bezahlt wird das Semesterticket über den Semesterbeitrag den alle Studierenden an ihre Hochschule entrichten müssen. Doch bisher ersetzte das Semesterticket nicht das Deutschlandticket. Damit soll jetzt Schluss sein. "180 000 Studierende in Niedersachsen, die bisher mit einer Übergangslösung leben mussten, erhalten ab 2024 ein noch günstigeres Ticket.", sagte der niedersächsische Verkehrminister Olaf Lies (SPD).

