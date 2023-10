Stand: 06.10.2023 19:58 Uhr Semestergebühren sind in Hannover bundesweit am höchsten

395,90 Euro Semesterbeitrag müssen Studierende an der Leibniz-Universität Hannover im Wintersemester 2023/24 zahlen - das ist laut einem Vergleich der Sprachlernplattform Preply die höchste Gebühr bundesweit. Die Plattform hatte den Semesterbeitrag an den 40 größten Universitäten verglichen. Dabei kam heraus, dass es große Unterschiede gibt, was die Studierenden für das Studierendenwerk und das Semesterticket zahlen müssen. Am wenigsten ist es in diesem Semester an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - mit Semestergebühren in Höhe von 67 Euro. Die Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig steht den Angaben zufolge auf Platz vier der höchsten Semesterbeiträge mit mehr als 360 Euro.

