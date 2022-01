Grüne stellen Spitzenduo für Landtagswahl offiziell vor Stand: 25.01.2022 16:33 Uhr Die niedersächsischen Grünen haben Julia Willie Hamburg und Christian Meyer als Wahlkampf-Spitzenduo vorgestellt. Die beiden wollen mit den Themen Klima, Kitas und Wohnen Wählerstimmen gewinnen.

Der NDR Niedersachsen hatte bereits vergangene Woche berichtet, dass die Grünen mit Fraktionschefin Hamburg und Ex-Agrarminister Meyer an der Spitze die Landtagswahl im kommenden Oktober bestreiten wollen.

Hamburg spricht über Kitas und Klima

"Ich habe keinen Bock mehr, meiner Tochter zu erklären, warum die Erderwärmung vorangeht und wir immer noch kein Klimaschutzgesetz haben, das funktioniert", sagte Spitzenkandidatin Hamburg dem NDR Niedersachsen. Sie sei es auch leid, dass alle Parteien immer sagten, sie seien für die dritte Kraft in den Kitas, aber am Ende dann keine dritte Kraft komme. Mit einer Ministerpräsidentenschaft beschäftige sich das Führungsduo weniger, sagte Hamburg gegenüber dem NDR Niedersachsen. Sie könne Umfragen lesen, Stephan Weil sei ein "unglaublich beliebter Ministerpräsident". Ihr gehe es darum, "starke Grüne zu bekommen."

Meyer will grünen Wohnungsbau vorantreiben

Das Ziel ihres Duo-Kollegen Meyer ist es, eine Landesgesellschaft für Klima und Wohnen einzurichten. Diese soll Wohnungen sanieren und klimaneutral machen. Das solle vor allem Mietern zugute kommen, "die in Wohnungen wohnen, die schlecht gedämmt sind und die auf Öl- und Gasheizung angewiesen sind." Sollten die Grünen nach der Landtagswahl Teil der neuen Landesregierung werden, will Meyer, dass die neue Landesgesellschaft in den ersten hundert Tagen an den Start geht. Angesprochen auf seine Koalitionswünsche sagte Meyer dem NDR Niedersachsen: "Na es ist ja klar, dass wir inhaltlich mehr Überschneidungen mit einer SPD haben als mit einer CDU."

