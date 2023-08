Gratis-Obst für Selberpflücker: Aktion "Gelbes Band" wächst Stand: 10.08.2023 15:00 Uhr Wer einen Garten mit Obstbäumen hat, kennt das: So viele Früchte, dass man gar nicht alle verwerten kann. Andere wiederum würden sich über etwas Selbstgepflücktes freuen. Das "Gelbe Band" bringt Abhilfe.

Obstbaumbesitzer und -besitzerinnen können nämlich beim Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) ihre Bäume und Sträucher registrieren lassen und mit einem Gelben Band kennzeichnen. Das signalisiert: Hier darf gepflückt werden! Das ZEHN bietet diese Aktion gegen Lebensmittelverschwendung in diesem Jahr zum vierten Mal an - und das Interesse steige, sagt Koordinatorin Talke Gristede. "2021 waren es noch 3.300 Bänder an über 170 Standorten. Im vergangenen Jahr verteilte das ZEHN sogar 4.777 Gelbe Bänder an 315 Standorten."

Archivvideo 2 Min Gelbes Band lädt zum Obstpflücken ein Kirschen, Pflaumen, Äpfel, Birnen: Mehr als 1.800 Bäume sind in Niedersachsen mit einem gelben Band markiert. Es signalisiert, dass jeder die Früchte ernten darf. (23.09.2020) 2 Min

Aktion "Gelbes Band " wird wissenschaftlich begleitet

Manch eine Kommune nehme an dem Ernteprojekt von Anfang an teil, etwa die Gemeinde Wurster Nordseeküste. Die Aktion sei eine tolle Möglichkeit, den Bürgerinnen und Bürgen zu zeigen, dass es erlaubt und erwünscht sei, heimisches Obst zu ernten, sagt Bürgermeister Marcus Itjen (parteilos). Erstmals begleitet die Hochschule Osnabrück die Aktion in diesem Jahr wissenschaftlich. An ausgewählten Standorten können die Teilnehmenden dafür einen Fragebogen - direkt vor Ort oder online - ausfüllen. Selbstpflücker können außerdem ihr Obst wiegen und das Ergebnis der Forschungsgruppe mitteilen. "Am Ende ist dann klar: So viel Obst retten die Niedersächsinnen und Niedersachsen tatsächlich. Doch dafür braucht es ein großes Angebot von der Küste bis zum Harz", heißt es beim ZEHN, das natürlich hofft, dass immer mehr Menschen mitmachen.

"Gelbes Band": Registrierung weiter möglich

Auf der Standortkarte des ZEHN können interessierte Selbstpflücker sehen, wo Obstbäume oder -sträucher mit gelben Bändern gekennzeichnet sind. Außerdem ist dort registriert, welche Fruchtsorte vor Ort geerntet werden kann und es gibt Informationen zum Ernteprojekt sowie einen Online-Teilnahmebogen zur Registrierung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.08.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Nutzgarten