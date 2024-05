Gewitter und Starkregen: Pfingsten bringt Unwetter in den Norden Stand: 19.05.2024 12:59 Uhr Das sonnige und warme Wetter macht über Pfingsten eine Pause: In Norddeutschland ist es wechselhaft mit Schauern. Für Mecklenburg-Vorpommern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor kräftigem Unwetter.

In Mecklenburg treten örtlich schwere Gewitter mit extrem heftigem Starkregen bis 60 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel auf. Diese Unwetterwarnung des DWD gilt vorerst bis 14 Uhr. Auch andernorts im Norden kann es heute Schauer und Gewitter geben, örtlich mit Starkregen. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad, an der See und im Oberharz um 17 Grad. Trocken bleibt es voraussichtlich am ehesten im Westen an der Grenze zu den Niederlanden. Bereits am Samstag zeigte sich das Wetter wechselhaft: Schauer und Gewitter zogen über Norddeutschland.

Temperaturen steigen zum Wochenstart

Auch am Pfingstmontag ist es im Norden laut DWD wechselnd bewölkt mit rasch aufkommenden Schauern sowie Gewittern, teils mit Starkregen. Dabei soll es etwas wärmer sein - mit bis zu 23 Grad in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen sowie 22 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. Am Dienstag wird es den Meteorologen zufolge bei bis zu 24 Grad wohl insgesamt heiterer bei geringerer Regenwahrscheinlichkeit.

