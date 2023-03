Getötete 19-Jährige in Bramsche: Weitere Anzeigen gegen Verdächtigen

Getötete Frau in Bramsche: Weitere Anzeigen gegen 20-Jährigen Stand: 21.03.2023 08:16 Uhr Der Tatverdächtige im Fall der getöteten 19-Jährigen in Bramsche ist wegen weiterer möglicher Straftaten angezeigt worden. Zwei Frauen werfen dem 20-Jährigen aus Wallenhorst sexuelle Übergriffe vor.

Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Demnach haben die Frauen gegen den Mann wegen einer versuchten und einer vollendeten Vergewaltigung Anzeige erstattet. Die Ermittlungsbehörden hielten sich gegenüber der Zeitung bedeckt. "Wir führen umfangreiche Ermittlungen zum Täter durch", äußerten sich die Ermittlungsbehörden, ohne konkret zu werden.

Laut der Zeitung lässt die Staatsanwaltschaft von Sachverständigen aktuell ein Gutachten erstellen um zu überprüfen, wie plausibel die erhobenen Vorwürfe der Frauen gegen den 20-Jährigen sind.

VIDEO: 200 Menschen gedenken der getöteten Jugendlichen in Bramsche (12.03.2023) (1 Min)

Ermittlungen wegen Stalkings

Der junge Mann sitzt wegen Mordverdachts in der Justizvollzugsanstalt Hameln in Untersuchungshaft. Er wird beschuldigt, am 5. März am Rande einer Geburtstagsfeier in einer Schützenhalle im Bramscher Ortsteil Pente eine Bekannte getötet zu haben. Auch eine vorherige Vergewaltigung des Opfers steht im Raum. Gegen den Tatverdächtigen liegen keine Vorstrafen vor. Vor zwei Jahren lief gegen ihn allerdings ein Ermittlungsverfahren wegen Stalkings, das unter Auflage einer erzieherischen Maßnahme wieder eingestellt wurde.

