Gesprengte Geldautomaten in Niedersachsen: Verdächtige gefasst Stand: 23.05.2023 14:10 Uhr Nach einer Vielzahl gesprengter Geldautomaten in Niedersachsen in den vergangenen Jahren könnten jetzt vier Taten vor der Aufklärung stehen. In den Niederlanden wurden fünf Tatverdächtige gefasst.

Die Männer sollen an Sprengungen von 22 Geldautomaten zwischen Mai 2021 und Ende August 2022 beteiligt gewesen sein - darunter auch in Braunschweig, Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Ihlow (Landkreis Aurich) und Rinteln (Landkreis Schaumburg). Insgesamt hätten die Verdächtigen mehr als eine Million Euro erbeutet und Schäden in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro verursacht, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag mit.

Haftrichter entscheidet über mögliche Auslieferungen

Bei der international abgestimmten Polizeiaktion haben die Ermittler am Dienstag neun Gebäude durchsucht. Im Vorfeld hatte es fünf europäische Haftbefehle gegeben. Die Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 38 Jahren sollen einem niederländischen Haftrichter vorgeführt werden. Er entscheidet auch über aus Deutschland gestellte Auslieferungsersuche.

