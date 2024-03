Gedenken zum Jahrestag der Deportation von Sinti und Roma Stand: 02.03.2024 16:30 Uhr Heute jährt sich die Deportation von Sinti und Roma in Hannover zum 81. Mal. Am 3. März 1943 wurden rund 100 Kinder, Frauen und Männer aus Hannover in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht.

Aus diesem Anlass kommen heute in der Gedenkstätte Hannover-Ahlem unter anderem hochrangige Mitglieder niedersächsischer Sinti- und Roma-Verbände sowie Vertreter von Stadt und der Region Hannover zu einer Gedenkveranstaltung zusammen. Sie wollen Kränze in dem einst als Gefängnis und als Deportations- und Exekutions-Stelle genutzten Gebäudekomplex niederlegen, um so an diese Opfer der Nationalsozialisten zu erinnern. Zu den geplanten Rednern gehört unter anderem Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

100 Menschen wurden deportiert

Im März 1943 ließen Gestapo und Kriminalpolizei mehr als 20.000 Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich in das Vernichtungslager Auschwitz bringen. In Hannover stellte die Polizei am 3. März - also heute vor 81 Jahren - einen Transport mit 100 Männern, Frauen und Kindern zusammen. Die meisten von ihnen ermordeten die Nazis in den Gaskammern. Viele andere starben an den Folgen von Folter, Zwangsarbeit und Hunger. Roma und Sinti gehörten zu den oft vergessenen Opfern des Holocaust, heißt es von den Organisatoren des heutigen Gedenkens in Hannover.

