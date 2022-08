Gastgewerbe: 23.000 Minijobber weniger als vor Corona Stand: 25.08.2022 10:38 Uhr In den Corona-Jahren haben Beschäftigte im Tourismus, der Hotellerie und Gastronomie häufiger als sonst die Branche verlassen. Vor allem Minijobber fehlen.

Dies belegen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach sank die Zahl der Minijobberinnen und Minijobber in Niedersachsen im vergangenen Jahr im Gastgewerbe um 23.000 - verglichen mit 2019. Auch sozialversicherungspflichtig Beschäftigte verließen bei einem Jobwechsel häufiger als sonst die Branche: Vergangenes Jahr waren es knapp 57 Prozent. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 46 Prozent, wie die Behörde mit Blick auf Niedersachsen mitteilte. Am häufigsten wechselten Angestellte aus Tourismus, Hotellerie oder Gastronomie demnach in den Verkauf, die Lebensmittelproduktion oder in die Unternehmensorganisation.

VIDEO: Corona verursacht Personal-Engpässe in verschiedenen Branchen (23.07.2022) (2 Min)

Unternehmer: Finden nicht mal mehr Hilfskräfte

Bemerkenswert: Die Arbeitsagentur will aber trotzdem nicht von einer Abwanderung der Arbeitskräfte sprechen. Es seien eher die gesunkene Zahl an Angeboten sowie unsichere Zukunftsaussichten. Unternehmensvertreter sehen das anders. "Mittlerweile merken wir, dass es ein kompletter Arbeitskräftemangel ist - dass man selbst für Hilfstätigkeiten keine Personen mehr findet", sagte Benedikt Hüppe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, noch Ende Juli. Das betreffe ganz besonders die Gastronomie.

Deutlich weniger Ausbildungsplätze

In der Corona-Pandemie wurden laut Arbeitsagentur zudem weniger Ausbildungsplätze im Gastgewerbe angeboten: Vergangenes Jahr waren es knapp 800 Plätze weniger als 2019. Rainer Balke, Landes-Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), sagte, es habe eine sichtbare Erholung gegeben, dennoch sei man weiterhin weit entfernt vom Beschäftigungsniveau vor der Pandemie. Dies betreffe beispielsweise besonders die Tagungswirtschaft.

