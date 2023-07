Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" aus NATO-Einsatzverband zurück Stand: 16.07.2023 12:07 Uhr Die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" ist am Sonntag in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt. Das Schiff war für sechs Monate in einem NATO-Einsatzverband in der Nordsee und Arktis unterwegs.

Dort beteiligte sich die "Mecklenburg-Vorpommern" an verschiedenen Großmanövern. Sie war Teil des Trägerverbandes des amerikanischen Flugzeugträgers "USS Gerald Ford" und führte den Verband an. "Es war ein langer, anspruchsvoller Einsatz mit einer durchgehend hohen Schlagzahl und zugleich einer besonderen Atmosphäre aus der monatelangen, engen Zusammenarbeit mit Schiffen aus verschiedenen NATO-Nationen", sagte Hendrik Wißler, Kommandant der Fregatte.

Videos 2 Min Wilhelmshaven: Kriegsschiff zu NATO-Einsatz ausgelaufen (04.01.2023) Die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" soll bei ihrer Operation in Nordsee, Ostsee und vor Norwegen unterwegs sein. 2 Min

Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" lief im Winter aus

Der Einsatz fand in einer sogenannten Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) statt - eine schnell verlegbarer Einsatzverband der NATO. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine waren weitere Kräfte an die NATO-Ostflanke verlegt worden. Im Winter war die Fregatte in Richtung Den Helder in den Niederlanden ausgelaufen und setzte anschließend Kurs in Richtung Polarkreis.

Einsatz soll fortgeführt werden

Während des sechsmonatigen Einsatzes legte die Fregatte mehr als 33.000 Seemeilen zurück. Das entspricht rund 61.116 Kilometern. An Bord waren rund 200 Soldatinnen und Soldaten. Der Einsatz soll in der zweiten Jahreshälfte fortgeführt werden.

Weitere Informationen Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" zum NATO-Einsatz ausgelaufen Das Schiff startete am Morgen vom Heimathafen in Wilhelmshaven. Ziel ist der Nord-Ost-Atlantik. (04.01.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.07.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr