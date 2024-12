Förderkredit für Niedersachsens Mittelstand bisher kaum gefragt Stand: 02.12.2024 11:01 Uhr Niedersachsen soll bis 2040 klimaneutral sein. Mit Krediten von bis zu vier Millionen Euro fördert das Land Unternehmen beim Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. Doch die Nachfrage ist überschaubar.

Rund zehn Monate nach dem Start des "Investkredits" - eines Förderprogramms für kleine und mittlere Unternehmen - zieht die NBank eine durchwachsene Bilanz. Kurz vor Ende der Antragsfrist am Mittwoch seien erst vier Anträge genehmigt worden, teilte die Bank am Montag mit. Von den insgesamt zur Verfügung stehenden 250 Millionen Euro wurden demnach 1,05 Millionen Euro abgerufen. Vier Anträge mit einem Gesamtvolumen von 5,8 Millionen Euro seien abgelehnt worden, zwei weitere Anträge mit einem Volumen von zusammen 4,7 Millionen Euro seien derzeit in der Vorbereitung, sagte eine Sprecherin.

Kredite zwischen 50.000 und 4 Millionen Euro

Mit dem Ende März eingeführten Investitionskredit unterstützt die landeseigene Förderbank, die NBank, kleine und mittlere Unternehmen in Niedersachsen, die mindestens drei Jahre alt sind. Auch Freiberufler, die seit mindestens drei Jahren am Markt tätig sind, können die Förderung beantragen. Die Höhe des Kredits variiert je Vorhaben von 50.000 bis 4 Millionen Euro. Der Kredit sollte eigentlich langfristige Investitionen in Transformationsprozesse ermöglichen, die wegen des Ukraine-Krieges und damit verbundener steigender Energiekosten immer dringender werden. So etwa der Übergang von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien, die Einführung von digitalen Technologien und die Umstellung auf E-Mobilität.

NBank: Bürokratie bremst Nachfrage

Als Grund für die unerwartet geringe Nachfrage nach entsprechenden Krediten nennt die NBank unter anderem Schwierigkeiten im Rahmen des sogenannten Hausbankenverfahrens. Demnach stellen die Unternehmen ihre Anträge nicht direkt bei der NBank, sondern ausschließlich bei ihren Hausbanken. Um mit dem Online-Portal des Förder-Programms arbeiten und das beantragte Geld abrufen können, müssten die Hausbanken bestimmte regulatorische Anforderungen erfüllen. "Die Prüfungen dafür dauern in den Häusern unterschiedlich lange", so die Unternehmenssprecherin.

Unsichere Situation in Deutschland

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung könne darin liegen, "dass betroffene Unternehmen noch keine Konzepte für klimagerechtere Investitionen finalisiert haben". Dabei könne auch die aktuelle Unsicherheit in der Bundespolitik eine Rolle spielen. Laut der NBank laufen zurzeit Verhandlungen über eine Verlängerung des Investkredits.

