Flüchtlingszahlen: Land und Kommunen fordern Begrenzung

Seit drei bis vier Wochen erlebe Niedersachsen "einen sehr, sehr hohen Zulauf von Geflüchteten", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag nach einem Treffen mit den kommunalen Spitzenverbänden zum Thema Migration. Inzwischen nehme das Land wöchentlich 1.300 bis 1.600 Neuankömmlinge auf. Angesichts der Zahlen komme man an eine Grenze, "wo wir nur noch über Unterbringung sprechen können, aber nicht mehr über Integration", sagte Behrens. Mehr Menschen als bisher geplant müssten auf die Städte und Gemeinden verteilt werden. Das sei eine "Herausforderung für die Kommunen". Deshalb fordert die Ministerin vom Bund und der Europäischen Union eine Steuerung und Begrenzung der Geflüchteten-Zahlen. "Dieser Zuwachs, den wir jetzt seit 2015 erleben, ist auf Dauer der Gesellschaft nicht zuzumuten", sagte Behrens.

Behrens fordert Grenzkontrollen und Schließen der Ostroute

"Ich erwarte, dass wir die Ostroute schließen, die wir derzeit vor allen Dingen als Zugangstor zu Europa haben", sagte Behrens. Auch müsse die Balkan-Route überprüft werden und die osteuropäischen EU-Länder müssten sich um Asylsuchende kümmern, anstatt sie nur nach Europa, vor allen Dingen nach Deutschland, durchziehen zu lassen, so die Ministerin. Vom Bund erwartet Behrens Grenzkontrollen und die Schleierfahndung an den Grenzen zu Polen und Tschechien zu verstärken, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) es angekündigt habe. "Das politische Asylrecht ist unantastbar in Deutschland, aber es darf auch nicht ausgehöhlt werden, wie wir es gerade bemerken", so Behrens. Der anstehende Herbst werde angesichts des Flüchtlingsgeschehens "sicherlich eine besondere Situation", prognostiziert Behrens.

Niedersächsischer Städtetag: Bundesregierung muss Zeichen setzen

Der Präsident des Niedersächsischen Städtetags, Frank Klingebiel, wies darauf hin, dass die Lage schon im vergangenen Jahr prekär gewesen sei und Turnhallen und Stadthallen zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden mussten. Auch damals sei Integration schon kein Thema mehr gewesen. Kitas und Schulen seien überfüllt und müssten Standards herunterschrauben. Schon im vergangenen Jahr habe der Städtetag eine "vernünftige Begrenzung des Flüchtlingszuzugs und eine gerechte Verteilung in Europa" gefordert. Dass einige europäische Länder sich "einen schlanken Fuß" machten, sei nicht mehr hinzunehmen, sagte Klingebiel. Er forderte die Bundesregierung auf, schnell Zeichen zu setzen. "Es ist eine Frage der Steuerung und des Binnenschutzes, der jetzt deutlich und schnell gemacht werden muss", sagte Klingebiel.

Landkreistag: Städte brauchen Geld vom Bund

Marco Trips vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, sich zu diesem "riesengroßen Thema" zu äußern, was er bisher kaum getan habe. Auf die angespannte finanzielle Situation durch den Zuzug der Geflüchteten machte der Präsident des Niedersächsischen Landkreistages, Sven Ambrosy, erneut aufmerksam. Er fordert mehr Geld vom Bund. In Niedersachsen leben aktuell nach Angaben von Innenministerin Behrens mehr als 260.000 Geflüchtete.

