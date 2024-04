Fliegerhorst: Korruption in Oldenburger Stadtverwaltung? Stand: 04.04.2024 15:55 Uhr Gab es bei der Sanierung des ehemaligen Flugplatzes in Oldenburg Unregelmäßigkeiten? Die Staatsanwaltschaft in Osnabrück ermittelt wegen des Verdachts der Korruption, in Oldenburg wird ein möglicher Umweltstraftatbestand geprüft.

Das haben die Behörden auf Anfrage von NDR Niedersachsen mitgeteilt. In beiden Fällen stehen Mitarbeiter des städtischen Fachdienstes "Projekt Fliegerhorst" im Fokus der Ermittler. Auf dem 2006 aufgegebenen Militärflugplatz in Oldenburg soll ein neuer Stadtteil entstehen. Dafür muss ein Kampfmittelräumdienst das gesamte Gelände sondieren. Es werden Millionen Kubikmeter Erde ausgebaggert, gesiebt und wieder verfüllt, Unterkünfte und Hallen müssen abgerissen werden.

Auf teure Entsorgung verzichtet?

Dabei sollen, so der Vorwurf, unter anderem 15.000 Kubikmeter Ziegelschutt mit Teeranhaftungen auf einem ehemaligen Schießstand am südlichen Rand des Geländes einfach untergegraben worden sein, statt ihn - wie vorgeschrieben - fachgerecht zu entsorgen. Dies soll auf Anweisung städtischer Mitarbeiter des Fachdienstes "Projekt Fliegerhorst" geschehen sein. Diesen massiven Vorwurf erhebt ein ehemaliger Baggerfahrer, der auf dem Gelände für ein Abbruchunternehmen aus der Nähe von Soest in Nordrhein-Westfalen gearbeitet hat.

Oldenburg hatte keine Kenntnis

Die Stadtverwaltung in Oldenburg wusste bis Donnerstagvormittag nach eigenen Angaben nicht, dass sich mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg mit der Sache beschäftigt. Aber man werde in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde das Areal nun überprüfen, sagte ein Stadtsprecher dem NDR Niedersachsen.

Stadtverwaltung ermittelt intern

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Verdachts der Korruption beschäftigt die Oldenburger Stadtverwaltung dagegen schon länger. Auch darin spielt der ehemalige Baggerfahrer eine Rolle. Er behauptet, er habe einem städtischen Mitarbeiter 25.000 Euro in bar übergeben, im Auftrag des Abbruchunternehmers aus NRW. Die Stadtverwaltung erklärte dazu, sie prüfe den Verdacht intern. Bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück wird gegen beide, den städtischen Mitarbeiter und den Baggerfahrer, als Beschuldigte ermittelt

