Festgenommener in Berlin ist nicht Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg Stand: 14.08.2024 12:30 Uhr In Zusammenhang mit der Fahndung nach den Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub ist gestern in Berlin eine Person festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft Verden steht nun fest: Es ist nicht Garweg.

"Nach Überprüfung der Identifizierungsmerkmale" sei klar, dass es sich bei der festgenommenen Person nicht um Burkhard Garweg handelt, sagte Oberstaatsanwalt Koray Freudenberg dem NDR Niedersachsen. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt seit 2015 wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubs in mehreren Fällen gegen das Ex-RAF-Trio Garweg, Staub und Daniela Klette, die Ende Februar in Berlin gefasst wurde und im Frauengefängnis Vechta in Untersuchungshaft sitzt.

Einsatz am Bahnhof Berlin Spandau

Dem niedersächsischen Innenministerium zufolge waren an dem Einsatz gestern Abend am Bahnhof Spandau die Bundespolizei und die Polizei Berlin beteiligt. Laut LKA Niedersachsen, das ebenfalls gegen das RAF-Trio ermittelt, war zuvor ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen. Die "Bild" hatte berichtet, dass es sich bei dem Festgenommen um Burkhard Garweg handelt. Er sei in einem ICE gefasst worden.

2,7 Millionen Euro erbeutet - für Leben im Untergrund

Klette, Garweg und Staub stehen im Verdacht, von 1999 bis 2016 in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen diverse Raubüberfälle begangen zu haben, um sich das Leben im Untergrund zu finanzieren. Sie sollen laut LKA und Staatsanwaltschaft Verden mindestens 2,7 Millionen Euro erbeutet haben. Sie gehörten der sogenannten dritten Generation der RAF an. 1998 hatte sich die RAF für aufgelöst erklärt. Ihre Mitglieder hatten mehr als 30 Menschen getötet.

