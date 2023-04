Ferien in NRW starten - Stau auf Niedersachsens Autobahnen Stand: 01.04.2023 15:02 Uhr In zehn Bundesländern beginnen die Osterferien, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das war am Samstag auf Niedersachsens Autobahnen unübersehbar.

Stellenweise ging es wegen langer Staus oder stockenden Verkehrs kaum voran. Wo Unfälle passierten, sorgte das für weitere Verzögerungen. Auf der A2 in Richtung Hannover zum Beispiel: Zwischen Rehren und Wunstorf-Kolenfeld staute sich der Verkehr am Samstagnachmittag wegen Bergungsgarbeiten zeitweise auf 16 Kilometern. Wie die Polizei mitteilte, waren nach einem Autounfall Öl und Kühlmittel ausgelaufen. Verletzt wurde aber niemand.

Stockender Verkehr auf A1 und A7

Besonders voll war es auch auf der A1 in Richtung Hamburg: Zwischen Brinkum und Bremer Kreuz standen die Fahrzeuge zwischenzeitlich auf einer Länge von 10 Kilometern still. Der Grund waren hier ebenfalls Bergungsarbeiten. Auch auf der A7 in Richtung Norden stockte der Verkehr: Im Heidekreis zwischen dem Dreieck Walsrode und Dorfmark ging es nur schleppend voran.

