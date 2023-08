Ferien: Einbrecher stehlen Laptops aus Schulen in Niedersachsen Stand: 03.08.2023 10:49 Uhr Sommerzeit ist Einbruchszeit - davor warnt die Polizei auch in diesem Jahr. Die Diebe haben es nicht nur auf Häuser und Wohnungen abgesehen: Auch in Niedersachsens Schulen wird oft eingebrochen.

Das Landeskriminalamt (LKA) verzeichnete im vergangenen Jahr einen rasanten Anstieg: 61 Prozent mehr Einbrüche in Schulen und Universitäten als im Jahr 2021. Insgesamt 333 Mal schlugen Diebe in niedersächsischen Schulen und Unis zu. Ein neuer Höchststand, heißt es aus dem LKA. Und auch in diesem Jahr zeichne sich eine ähnlich hohe Zahl ab, sagte Sprecherin Antje Heilmann dem NDR in Niedersachsen. Viele dieser Einbrüche finden während der Ferienzeit oder am Wochenende statt.

Elektrogeräte im Visier

Hauptsächlich hätten die Täter Laptops, Tablets und andere Elektronikgegenstände im Blick, so Heilmann. Immer mehr Schulen sind damit ausgestattet, oft wurden sie im Zuge des Digitalpakts für Schülerinnen und Schüler angeschafft. Es liege nahe, dass der Anstieg der Fallzahlen damit zusammenhänge, sagte Heilmann. Die Einbrecher erhofften sich leichte Beute, da viele Schulen abseits von Wohngebieten liegen oder zumindest ohne direkte Nachbarn sind und die Diebe vermeintlich unbeobachtet zur Tat schreiten können. Oft sei das ein Trugschluss und die Schulen mit Alarmanlagen ausgestattet.

Oft hohe Schäden an den Gebäuden

Und auch wenn die Täter ins Gebäude gelangen: Häufig sind sie wenig erfolgreich, weil viele Schulen ihre Elektrogeräte mittlerweile in gesondert gesicherten Panzerschränken lagern. Manchmal erbeuten die Diebe auch Bargeld oder andere Gegenstände, fast immer entstehen außerdem vor allem hohe Schäden durch den Einbruch. Medienberichten zufolge leiden einige Städte zurzeit unter "regelrechten Diebstahlserien".

An diesen Schulen in Niedersachsen wurde eingebrochen

Ein Blick in die Polizeimeldungen zeigt: Allein im Juli gibt es etliche Beispiele für Einbrüche an Schulen in Niedersachsen:

Bad Salzdetfurth - Gesamtschule - Tatzeit: 22. bis 23. Juli 2023: Einbrecher lösten beim gewaltsamen Öffnen von Tresoren mit Trennschleifern Feueralarm aus. Sie flüchteten daraufhin. Vorher hatten sie mehrere Türen aufgebrochen und Räume nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Einbrecher lösten beim gewaltsamen Öffnen von Tresoren mit Trennschleifern Feueralarm aus. Sie flüchteten daraufhin. Vorher hatten sie mehrere Türen aufgebrochen und Räume nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Wolfsburg - Grundschule - Tatzeit: 21. bis 24. Juli 2023: Unbekannte öffneten mit Gewalt eine Tür, entwendeten diverse iPads und Laptops und verursachten damit einen Schaden in mindestens vierstelliger Höhe.

Unbekannte öffneten mit Gewalt eine Tür, entwendeten diverse iPads und Laptops und verursachten damit einen Schaden in mindestens vierstelliger Höhe. Leiferde - Grundschule - Tatzeit: 18. Juli 2023: Unbekannte Täter verschafften sich Zugang ins Gebäude, brachen einen Rollcontainer auf und entwendeten zwei Kanister Reinigungsessig sowie Materialien der Schule.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang ins Gebäude, brachen einen Rollcontainer auf und entwendeten zwei Kanister Reinigungsessig sowie Materialien der Schule. Oldenburg - Grundschule - Tatzeit: 17. bis 18. Juli 2023: Unbekannte zerstörten nachts ein Fenster an der Eingangstür, konnten sie dadurch öffnen und in das Gebäude eindringen. Drinnen wurden weitere Verglasungen zerstört. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist unklar.

Unbekannte zerstörten nachts ein Fenster an der Eingangstür, konnten sie dadurch öffnen und in das Gebäude eindringen. Drinnen wurden weitere Verglasungen zerstört. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist unklar. Neuenhaus - Haupt- und Realschule - Tatzeit: 14. bis 17. Juli 2023: Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Außerdem beschmierten sie mehrere Tische, Tafeln, Mülleimer und Wände mit Farbe. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Außerdem beschmierten sie mehrere Tische, Tafeln, Mülleimer und Wände mit Farbe. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Wietmarschen - Grundschule - Tatzeit: 30. Juni bis 4. Juli 2023: Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Edewecht - Förderschule - Tatzeit: 30. Juni bis 3. Juli 2023: Unbekannte Täter hebelten und traten zwei Fenster und mehrere Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nur eine geringe Menge Bargeld aus einer Wechselgeldkassette entwendet.

Unbekannte Täter hebelten und traten zwei Fenster und mehrere Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nur eine geringe Menge Bargeld aus einer Wechselgeldkassette entwendet. Hohenhameln - Realschule - Tatzeit: 30. Juni bis 1. Juli 2023: Unbekannte Täter drangen nachts gewaltsam in das Gebäude ein, brachen mehrere Türen auf und entwendeten mehrere Tablets aus dem Sekretariat. Der Gesamtschaden liegt bei rund 7.000 Euro.

Weitere Informationen Einbruchschutz: Tipps für mehr Sicherheit im Haus In der dunklen Jahreszeit nimmt die Zahl der Einbrüche zu. Mit einfachen Maßnahmen lassen sich Fenster und Türen sichern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.08.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung