Fast 15.500 Besucher sehen Musical "Robin Hood" in Hameln Stand: 07.01.2023 13:35 Uhr Nach 29 Aufführungen wird das Musical "Robin Hood" am Samstagabend zum vorerst letzten Mal in Hameln aufgeführt. Für die Stadt ist die Show eine Erfolgsgeschichte.

Fast 15.500 Besucherinnen und Besucher haben das Tanztheaterstück seit der Premiere am 10. Dezember besucht. Das teilte die Stadt Hameln am Sonnabend mit. "Die durchschnittliche Auslastung der Shows lag mit knapp 92 Prozent im sehr guten Bereich", hieß es in einer Mitteilung. Die regionale Wirtschaft habe durch rund 5.000 zusätzliche Hotelübernachtungen profitiert.

Am 9. Dezember die nächste Chance auf "Robin Hood"

Das Stück über den englischen Helden, der die Reichen ausraubt und seine Beute den Armen gibt, war zuvor nur in Fulda zu sehen. Hameln ist aufgrund einer Kooperation immer wieder Gastgeber für Produktionen aus Fulda. Die Geschichte wurde unter anderem mit Musik des irischen Sängers und Komponisten Chris de Burgh aufgeführt, der zur Premiere der Rattenfängerstadt einen Besuch abstattete. Ab dem 9. Dezember soll das Musical noch einmal in Hameln aufgeführt werden.

