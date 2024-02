Familiäre Gründe: Marzischewski gibt AfD-Fraktionsvorsitz ab Stand: 13.02.2024 15:18 Uhr Die AfD im Niedersächsischen Landtag verliert ihren Fraktionsvorsitzenden. Stefan Marzischewski tritt ab. Sein Amt hat jetzt Klaus Wichmann inne.

von Helmut Eickhoff

Die AfD war mit Stefan Marzischewski als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf gezogen. Mit einem Ergebnis von 11 Prozent - dem bis dato höchsten in Niedersachsen - zog die Partei erneut ins Parlament ein. Die 18-köpfige Fraktion wählte den Gifhorner Marzischewski als ihren Chef. Nun hat er den Vorsitz abgegeben.

Marzischewski will Landtagsabgeordneter bleiben

Die Fraktion zitiert Marzischewski in einer Pressemitteilung. Darin nennt er dringende familiäre Gründe. "Es gibt Zeiten, da muss die Familie einfach Vorrang haben - das bedeutet für mich unter anderem, dass meine persönliche Anwesenheit vermehrt in Gifhorn nötig ist." Marzischewski will weiter Landtagsabgeordneter bleiben.

Wichmann ist seit 2017 Abgeordneter des Landtags

Neuer Fraktionsvorsitzender ist Klaus Wichmann, bislang parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Marzischewski habe die Fraktion von ihren allerersten Anfängen bis heute geleitet und als einzig ernst zu nehmende Opposition im Landtag etabliert. "Diese Arbeit werden wir gemeinsam fortführen." Klaus Wichmann ist schon seit November 2017 Abgeordneter des Niedersächsischen Landtags.

Zuvor hatte Rakicky die Fraktion verlassen

Es ist die zweite Veränderung in der AfD-Landtagsfraktion innerhalb kurzer Zeit. Im Januar hatte der Abgeordnete Josef Rakicky die Fraktion verlassen. In den Monaten zuvor hatten verschiedene Betrugs- und Untreuevorwürfe gegen Rakicky im Raum gestanden. Das hatte offenbar zum Bruch mit der Fraktion beigetragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel AfD