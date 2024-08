Euro-Tandem-Tour 2024: Aktionen für Inklusion in Niedersachsen Stand: 30.08.2024 12:57 Uhr Vom 1. bis zum 8. September fahren bei der Euro-Tandem-Tour 2024 blinde und sehende Menschen zu zweit Fahrrad. Auf ihren Tandems radeln sie auch durch Niedersachsen und machen auf den Alltag mit Sehbehinderung und Inklusion aufmerksam.

23 Tandems aus jeweils einem sehenden und einem blinden Menschen fahren gemeinsam 921 Kilometer. Der älteste Teilnehmer sei 82 Jahre alt und die jüngste Teilnehmerin 22, sagt Maren Schwerger, Mitgründerin der HEM Schwerger Stiftung, gegenüber NDR Niedersachsen. Ziel der Aktion ist es laut der Stiftung, die die Tour organisiert, auf den Alltag mit Sehbehinderung und Inklusion aufmerksam zu machen. Außerdem verbinde sie Menschen mit und ohne Sehbehinderung durch eine sportliche Herausforderung und zeige, wie durch Sport Barrieren abgebaut werden können.

Inklusion für Blinde und Sehbehinderte

Während der Euro-Tandem-Tour legen die Tandems laut Schweger in verschiedenen Städten einen Halt ein. Dort sollen dann Aktionen zum Thema Inklusion und Sehbehinderung stattfinden. In Niedersachsen halten die Tandems in Göttingen, Northeim, Bad Gandersheim, Braunschweig und Wolfsburg.

Euro Tandem Tour 2024: Aktionen in Niedersachsen

In Göttingen kommen die Tandems am 2. September um die Mittagszeit an und fahren danach weiter nach Northeim. Am 3. September erreichen sie Bad Gandersheim und Braunschweig und am 4. September Wolfsburg. In allen Städten soll es ein Begrüßungsprogramm mit Redebeiträgen geben. Außerdem stellen sich in jeder Stadt die Ortsverbände von Vereinen für Blinde und Sehbehinderte vor.

Die Euro-Tandem-Tour wurde zum ersten Mal 1998 veranstaltet und findet seitdem alle zwei Jahre statt.