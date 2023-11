Erste Loipen im Harz gespurt - Schnee reicht nicht überall Stand: 29.11.2023 16:04 Uhr Im Harz werden derzeit die ersten Loipen gespurt. Am Wurmberg öffnet am Samstag der Hexenlift. Auch das Förderband im Rodelbereich wird dort laufen, teilten die Betreiber am Mittwoch mit.

Die Saison startet durch den frühen Schnee zwar eher als sonst, allerdings seien die Schneehöhen noch nicht auf allen Strecken ausreichend, um dort Ski laufen zu können, schränkte der Nationalpark Harz ein. Gespurt werden konnte demnach beispielsweise die Schneewittchenloipe am Sonnenberg. Die Rehbergloipe sei angedrückt worden, um eine Unterlage zu schaffen. Auch in Torfhaus und im Revier Schierke sei mit dem Präparieren der Loipen begonnen worden. Die Kabinenseilbahn am Wurmberg bleibt nach Auskunft der Betreiber vorerst weiter geschlossen, weil an der Anlage bis Mitte Dezember noch Wartungsarbeiten vorgenommen werden müssen.

Videos 3 Min Winter-Gefühle bei zehn Zentimetern Neuschnee im Harz (26.11.2023) Rodel-Lift und Skigebiete sind im Oberharz noch geschlossen. Der Schneefall kam überraschend. Aber Wandern geht immer. 3 Min

Stellenweise müssen sich Langläufer noch gedulden

In Teilen dürfte bereits am kommenden Wochenende Skilanglauf möglich sein. "Auf Loipen, die über Fahrwegen liegen, sind die Verhältnisse schon jetzt relativ gut. Wo der Untergrund aber unbefestigt und uneben ist und die Schneedecke noch zu niedrig, müssen sich Langläufer noch etwas gedulden", teilte der Nationalpark am Mittwoch mit. Wanderer sollten nicht auf den gespurten Loipen laufen, da diese sonst beschädigt werden.

Insgesamt können rund 150 Kilometer gespurt werden

Für Skilangläufer präpariert der Nationalpark den Angaben zufolge bei ausreichender Schneelage rund 150 Kilometer Loipen in den Höhenlagen von 350 bis 930 Metern. Hinzu kommen rund 50 Kilometer ungespurte Skiwanderwege, die die Loipensysteme miteinander verbinden und auch weitere Waldbereiche erschließen. Weitere Informationen zum Wintersport im Harz gibt es ab dem 1. Dezember auf der Internetseite des Tourismusverbandes im Harz.

