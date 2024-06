Erneut Gewitter mit Starkregen im Norden erwartet Stand: 21.06.2024 07:18 Uhr Der DWD warnt für den Norden erneut vor Gewittern mit Sturmböen und Hagel. Ab heute Nachmittag könnte es teils heftigen Starkregen geben, der lokal auch unwetterartig ausfallen kann.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist ganz Norddeutschland von der Wetterlage betroffen. Es sei jedoch schwierig einen Schwerpunkt zu bestimmen, sagte Meteorologin Mareike Pohling dem NDR Niedersachsen am Freitagmorgen. Insgesamt sei die Wetterlage sehr dynamisch und schwer vorherzusagen. "Ich gehe davon aus, dass ein breiter Streifen über das östliche Niedersachsen zieht, der auch Teile von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mitnimmt", sagte Pohling. Auch in Hamburg könne es ab dem Nachmittag Gewitter geben. Gleichzeitig könne es aber auch Bereiche geben, wo gar nichts passiert.

Lokal unwetterartiger Starkregen möglich

Am Nachmittag und am Abend werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zu 35 Liter pro Quadratmeter Regen innerhalb kurzer Zeit erwartet. "Es ist nicht auszuschließen, dass lokal auch mehr Niederschlag fällt", sagte Pohling. Zum Beispiel, wenn eine Schauerlinie mehrfach über einen Ort ziehe. Dann könne es auch über mehrere Stunden zu unwetterartigem Starkregen kommen. Außerdem werden Sturmböen der Windstärken 8 bis 9 - also zwischen 65 bis 85 Kilometern pro Stunde - und Hagel erwartet. Heute Abend und in der Nacht zu Samstag sollen die Gewitter nordostwärts Richtung Ostsee abziehen.

Bis zu 24 Grad in Schleswig-Holstein und Hamburg

Die Temperaturen liegen heute bei 18 Grad auf den Ostfriesischen Inseln und bis zu 26 Grad im östlichen Niedersachsen. In Mecklenburg-Vorpommern werden bis zu 25 Grad erwartet, an der See maximal 22 Grad. In Schleswig-Holstein und Hamburg wird es ähnlich: Hier sind heute bis zu 24 Grad möglich, an den Küsten um die 20 Grad.

