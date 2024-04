Eine der "größten Holzbrücken Europas" wird im Emsland gebaut Stand: 10.04.2024 09:59 Uhr Es wird "eine der größten Holzbrücken Europas", die noch dazu nachhaltig gebaut werden soll. Die ersten 100 Meter der Brücke werden derzeit probeweise in Niederlangen im Emsland aufgebaut.

130 Meter lang soll die Brücke in der niederländischen Stadt Zwolle werden - damit wird sie nach Angaben des emsländischen Brückenbauers Schmees & Lühn "eine der größten Holzbrücken Europas". Außerdem soll sie demnach "ein besonderes Statement der Nachhaltigkeit setzen". Für den Bau verwendet das Unternehmen ausschließlich aus Europa stammende Nadelhölzer. Die Stadt Zwolle rechnet daher mit einer positiven Ökobilanz: Die CO2-Emissionen sollen 74 Prozent geringer sein als beim Bau vergleichbarer Brücken.

Brückenteile aus Niedersachsen in die Niederlande

Die wesentlichen Träger dieser Fußgängerbrücke bestehen aus Holz. Hinzu kommen laut Hersteller einige Stahlkomponenten für die Treppen und die Stützkonstruktion. "Alle Teile werden bei uns in der erst kürzlich neu errichteten Halle in Niederlangen vorgefertigt. Wir können problemlos selbst riesige Brückenabschnitte herstellen. Diese werden dann am künftigen Einsatzort der Brücke innerhalb kürzester Zeit montiert", sagt Projektleiter Tobias Tebbel.

Probeaufbau der Brücke im Emsland

Die Elemente werden im April nach Zwolle geliefert - die Montage muss jedoch schnell gehen. Innerhalb von 100 Stunden soll diese beendet werden, da dafür die Gleise des zentralen Knotenpunkts gesperrt werden. Um diese kurze Montagezeit einhalten zu können, hat der emsländische Brückenbauer am vergangenen Donnerstag mit einer Probemontage begonnen. Dafür baut das Unternehmen 100 Meter der Brücke auf dem eigenen Gelände in Niederlangen auf.

Bauarbeiten per Livestream verfolgen

Die Brücke soll als "Passarelle" Fußgänger über die Gleise des Bahnhofs der niederländischen Stadt führen. Der Gehweg werde schließlich mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt, Bänke aufgestellt und ein Wasserkunstwerk platziert. Damit soll die Holzkonstruktion laut einem beteiligten Ingenieurbüro einer Parkanlage ähneln. Die Bauarbeiten können auch per Livestream verfolgt werden.