Stand: 07.06.2024 12:19 Uhr Wartezeiten für Pendler an der Grenze? Kontrollen geplant

Während der Fußball-Europameisterschaft muss an allen Grenzübergängen zu den Niederlanden mit Einreisekontrollen gerechnet werden. Das teilt der grenzübergreifende Zweckverband Ems Dollart Region (EDR) mit Sitz in Bad Nieuweschans mit. Pendlerinnen und Pendler, die über die Grenze müssen, sollten sich darum auf längere Wartezeiten einstellen, heißt es. Zur Fußball-EM in Deutschland hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Kontrollen an allen deutschen Grenzen angekündigt. Eine Schließung der deutsch-niederländischen Grenze, wie es sie während der Corona-Pandemie gab, sei nicht geplant, so der Zweckverband EDR.