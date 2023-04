E-Auto: Kaufen, Laden, Sicherheit - Wie ist die Lage? Stand: 02.04.2023 20:00 Uhr Ohne E-Autos keine Verkehrswende. Sollte man also umsteigen? Und wenn ja: wann? Wo liegen Probleme? Der NDR in Niedersachsen informiert eine Woche lang ausführlich über dieses wichtige Thema.

Seit Sonntag zum Beispiel täglich bei Hallo Niedersachsen. In der Wochenserie des Regionalmagazins im NDR Fernsehen geht es um unterschiedliche Aspekte des Themas. Zuerst im Blick: Wie weit komme ich denn mit dem Stromer? Ein weiteres Thema in dieser Woche ist der Kauf eines Elektroautos. Vor allem bei gebrauchten E-Autos, die es jetzt immer mehr gibt, sollte man aufpassen. Die wichtigste Frage dabei: Ist der Akku noch okay? Oder macht der bald schlapp? Wir fragen außerdem nach: Wer legt sich überhaupt E-Fahrzeuge zu? Wie sieht es inzwischen mit der Akzeptanz aus? Und - weil wir in Niedersachsen leben - geht es natürlich um Volkswagen, den Autobauer, der sich wie kaum ein Wettbewerber auf Elektro als den Antrieb der Zukunft festgelegt hat.

AUDIO: Aus für den Verbrenner - Wie gelingt uns die Auto-Wende? (87 Min) Aus für den Verbrenner - Wie gelingt uns die Auto-Wende? (87 Min)

Das Problem mit den Ladestationen: Die Lage heute

Einer der bedeutendsten Faktoren für die Akzeptanz: die Tank-Möglichkeiten. Wer lange nach Ladestationen suchen muss, kann mit einem E-Auto wenig anfangen. Ein Thema in der Wochenserie ist daher der aktuelle Stand: Wie sieht die Versorgung mit Ladesäulen in Niedersachsen aus, was braucht man für deren Nutzung - und was kostet das eigentlich alles? Das Magazin macht darüber hinaus den großen Batterie-Test und beschäftigt sich auch mit Branchen und Fahrzeugen, für die Elektromobilität momentan noch nicht nutzbar erscheint.

Weitere Informationen Elektroauto laden: Tipps für Autofahrer Wer ein Elektroauto besitzt, ist unterwegs auf Ladestationen angewiesen. Wie findet man die Ladepunkte? Was kostet der Strom? Und wie lange dauert das Laden der Batterie? (09.03.2023) mehr

VW und die E-Mobilität: Autobau im Wandel

Aus Sicht von Autobauern wie Volkswagen führt an der Elektromobilität kein Weg mehr vorbei. Der Konzern hat sich konsequent auf diese Antriebstechnik festgelegt. Hallo Niedersachsen zeigt, was die Umstellung für VW und die Beschäftigten bedeutet - und wie es vorangeht mit der Wende in der Produktion.

Weitere Informationen Was tun, wenn's brennt? Die Feuerwehr und das Elektroauto Das Löschen eines E-Autos ist speziell: Wie geht man mit dem Akku um? Die Feuerwehr will lernen - und schult sich selbst. mehr

Die Frage nach der Sicherheit

Und wie ist es um die Sicherheit bestellt? Berichte von brennenden E-Fahrzeugen sorgen hin und wieder für Unsicherheit. Brennen E-Autos wirklich häufiger als Autos mit Verbrennungsmotoren? Und Hallo Niedersachsen fragt nach, wie gut etwa die Autofähren zu den ostfriesischen Inseln für einen solchen Fall vorbereitet sind. Die Sicherheitsstandards steigen stetig, sagt Batterie-Experte Arno Kwade von der Battery LabFactory, einem Forschungszentrum der Technischen Universität Braunschweig. Dennoch müssen zum Beispiel Einsatzkräfte der Feuerwehrwissen, wie sie mit einem brennenden Auto umgehen, in dem ein Hochleistungs-Akku steckt. Die Wochenserie zeigt dabei, wie die Einsatzkräfte geschult werden.

