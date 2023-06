Drei Personen aus sinkendem Sportboot vor Langeoog gerettet Stand: 12.06.2023 20:59 Uhr Vor Langeoog mussten drei Personen aus einem sinkenden Sportboot gerettet werden. Zufällig hatten die alarmierten Retter der DLRG gerade in der Nähe trainiert.

Als sie am Sonntag von einem Rettungsboot aufgenommen wurden, war das Kajütboot schon zur Hälfte mit Wasser vollgelaufen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montagabend mitteilte. Zunächst kam die Fähre "Langeoog IV" zu Hilfe. Von ihr bekamen die in Seenot geratenen Personen Leinen zugeworfen, um daran das sinkende Boot über Wasser zu halten. Kurze Zeit später seien die Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eingetroffen.

Gerettete Besatzung und Sportboot ans Festland gebracht

"Eigentlich wollten die Wasserretter der DLRG-Ortsgruppen Esens und Wittmund nur ihre Schwimmfähigkeiten bei starken Strömungen, Wind und ordentlich Seegang trainieren", hieß es. Doch dann hätten sie die Fähre bemerkt, die an ihrem Bug das Sportboot sicherte. Die Rettungskräfte brachten die Besatzung nach Bensersiel. Auch das Sportboot wurde ans Festland gebracht.

