Stand: 19.05.2023 06:17 Uhr Unfall auf der Elbe: Sportboot bei Stade gesunken

Nach der Kollision zwischen einem Segelboot und einem Güterschiff ist ein Mann bei einem Rettungsversuch leicht verletzt worden. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, wollte das Segelboot mit acht Menschen an Bord am Donnerstagmittag von der Elbe in die Schwinge einbiegen. Dabei stieß es mit dem entgegenkommenden Güterschiff zusammen. Das kleine Sportboot eilte von der Elbe zu Hilfe, um den Segelkutter freizuschleppen. Bei dem Versuch kenterte das Boot jedoch und sank. Der Feuerwehr gelang es, das gesunkene Sportboot zu bergen. Ein Mensch wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.05.2023 | 06:30 Uhr