Drachenfest 2023: Bunter Himmel über Norddeich Stand: 20.05.2023 13:12 Uhr Seit Freitag tummeln sich unzählige bunte und kunstvolle Drachen beim diesjährigen Drachenfest über dem Norddeicher Himmel. Höhepunkt der Veranstaltung ist eine Nachtflugshow am Samstag.

Laut des Veranstalters Tourismus-Service Norden-Norddeich soll dieser Teil der Veranstaltung besonders beeindruckend sein. Die Drachen sind den Angaben zufolge dann beleuchtet und es gibt spektakuläre Lichteffekte bei Nacht. Das lockt Jahr für Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Strandort. Los geht die Show am Samstag ab 22 Uhr. Auch am Freitag schwebten bereits große bunte Drachen über dem Norddeicher Himmel. Mit dabei sind auch Videospielfiguren wie Mario, Pokémon-Figuren und der bekannte Anemonenfisch Nemo.

Drachenfreunde auch aus europäischen Nachbarländern

Für das diesjährige Drachenfest kündigte der Veranstalter mehr als 80 Teilnehmende an - das jährliche Fest in Norddeich ist in der europäischen Drachenszene eine feste Größe. Auch aus den europäischen Nachbarländern sind zahlreiche Drachenfreunde angereist. Das Drachenfest bietet mit Karussells, Kinderschminken, Basteln und Musikshows auch ein buntes Rahmenprogramm für kleine Gäste. Noch bis Sonntag präsentieren die Drachenflieger ihre kunstvollen Gebilde über dem Norddeicher Himmel.

