Deutsch-Olympiade: Schüler aus aller Welt zu Gast in Göttingen Stand: 17.07.2024 16:38 Uhr Bis Montag findet die Internationale Deutsch-Olympiade (IDO) 2024 in Göttingen statt. Dabei geht es um Austausch in der Gemeinschaft, aber auch um die Frage: Wer hat weltweit am besten Deutsch als Fremdsprache gelernt?

Acht Tage lang werden 14 bis 17-Jährige aus aller Welt in Göttingen in verschiedenen Disziplinen ihre Deutschkenntnisse unter Beweis zu stellen. Aus 62 Ländern kommen über 100 Jugendliche für die Internationale Deutsch-Olympiade (IDO) zusammen. Unter dem Motto "Wissen schaffen, Zukunft machen" müssen sie verschiedene Aufgaben erfüllen, zum Beispiel einen Trickfilm oder ein Museum der Zukunft entwickeln. Sie sollen sich auf Deutsch verständigen, begegnen und vernetzen - und Niedersachsen als Bildungs-, Lebens- und Arbeitsstandort erkunden.

Deutsch als Fremdsprache bei der IDO

Das Goethe-Institut richtet die IDO aus. Die Länder, aus denen die Jugendlichen kommen, reichen den Angaben zufolge von Brasilien über China, Frankreich, Ghana, Indien und den Iran, von Japan über Kanada und Neuseeland, Marokko und Mexiko bis nach Polen, Saudi-Arabien, Schweden, Südafrika und Usbekistan.

IDO alle zwei Jahre in einer anderen Stadt

Bei der Preisverleihung am 22. Juli werden die besten Schülerinnen und Schüler in den Leistungsstufen A2, B1 und B2 ausgezeichnet. Neben Sprachkenntnissen kommt es bei dem Wettbewerb den Angaben zufolge auch auf Kreativität, Teamgeist und soziales Engagement an. Die IDO wird alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Stadt ausgerichtet. Bisher fand sie unter anderem in Hamburg, Berlin, Dresden, Frankfurt am Main und Freiburg statt. Niedersachsen ist damit jetzt zum ersten Mal Gastgeber.

