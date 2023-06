Convivo-Insolvenz: Großteil der Pflegeheime gerettet Stand: 12.06.2023 16:13 Uhr Nach Monaten des Bangens gibt es für Tausende Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen positive Nachrichten: Der Großteil des insolventen Unternehmens Convivo ist gerettet.

Wie der Insolvenzverwalter am Montag mitteilte, übernimmt ein neuer Betreiber den Großteil der Häuser des Bremer Unternehmens. Bundesweit werden demnach 68 der 77 Häuser weitergeführt. Bei vier weiteren Einrichtungen werde noch verhandelt, fünf mussten geschlossen werden. Zu den geschlossenen Häusern gehören das betreute Wohnen in Rotenburg-Hemphöfen, das St.Willehad in Wilhelmshaven sowie das Kloster-Hotel Damme (Landkreis Vechta). Die Bewohnerinnen und Bewohner sind laut Verwalter bereits in andere Häuser in der Region umgezogen.

VIDEO: Pflegeheimbetreiber Convivo insolvent (25.01.2023) (3 Min)

Unternehmen aus Essen übernimmt ganzes Paket

Einige Heime wurden im Paket übergeben. So hat Newcare aus Essen etwa die Einrichtungen in Scheeßel (Landkreis Rotenburg), Schwanewede (Landkreis Osterholz), Hoykenkamp (Landkreis Oldenburg) sowie zwei Bremer Heime übernommen. Aktuell werde noch über die Bremer Häuser am Klinikum-Mitte und am Dobben, sowie den Rockwinkeler Park verhandelt. Auch die Mehrheit der rund 5.000 Beschäftigten sollen laut Insolvenzverwalter neue Arbeitsverträge bekommen haben.

Ermittlungen wegen Insolvenzverschleppung und Betrug

Gegen die ehemaligen Geschäftsführer von Convivo ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung und in einem Fall wegen Betruges. Auch das Privatvermögen des Convivo-Gründers Torsten Gehle befindet sich mittlerweile in der Obhut eines Insolvenzverwalter.

