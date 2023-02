Investor bekundet Interesse an Pflegeheimbetreiber Convivo Stand: 10.02.2023 17:27 Uhr Für den insolventen Wohn- und Pflegeheim-Betreiber Convivo aus Bremen gibt es einen möglichen Investor. Das teilten die vorläufigen Insolvenzverwalter Malte Köster und Christoph Morgen am Freitag mit.

Ein erstes Angebot für die gesamte Convivo-Gruppe sei bereits eingegangen. Ziel sei es, schnell Klarheit für die Beschäftigten und die Bewohner zu schaffen, mit wem es ab dem 1. April für sie weitergeht. Die Zahlung der Gehälter bis März sei gesichert, ebenso die Belieferung der Pflegeheime. Köster und Morgen gaben sich zuversichtlich, dass eine Neuaufstellung gelingen werde.

VIDEO: Pflegeheimbetreiber Convivo insolvent (26.01.2023) (3 Min)

Es geht um 5.000 Beschäftigte an 100 Standorten

Ungewiss sei allerdings, ob es für alle Convivo-Einrichtungen eine Zukunft gebe, wenn dort zum Beispiel nur wenige Bewohner lebten, so die Insolvenzverwalter. Im Nordwesten Niedersachsens betreibt Convivo mehr als 40 Einrichtungen, unter anderem in Achim, Friedeburg, Syke und Sande. Bundesweit unterhält das Unternehmen hat mehr als 100 Standorte mit insgesamt knapp 5.000 Beschäftigten. In den Einrichtungen leben insgesamt rund 18.000 Menschen. Die Unternehmensgruppe Convivo aus Bremen hatte Ende Januar Insolvenz angemeldet.

