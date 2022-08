Celle: Früheres IS-Mitglied zu Bewährungsstrafe verurteilt Stand: 29.08.2022 16:19 Uhr Das Oberlandesgericht (OLG) in Celle hat einen 27-Jährigen aus Deutschland wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt.

Laut einem Sprecher sah es das Gericht als erwiesen an, dass sich der damals 20-Jährige zwischen 2015 und 2016 in Syrien dem IS angeschlossen hatte. Der junge Mann sei dort militärisch ausgebildet und indoktriniert worden. An Kampfeinsätzen habe er nicht teilgenommen, stattdessen sei er unter anderem in einem Krankenhaus eingesetzt gewesen.

Verurteilter besuchte Seminare von "Abu Walaa"

Zwischenzeitlich sei der junge Mann in Syrien in Gefangenschaft geraten. 2016 kehrte er den Angaben zufolge nach Deutschland zurück. Laut Anklageschrift hatte sich der deutsche Staatsbürger vor seiner Ausreise zunächst im Umfeld des Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim bewegt, der im Jahr 2017 verboten wurde. Dort habe er auch Seminare des früheren deutschen IS-Chefanwerbers Ahmad A. alias "Abu Walaa" besucht.

Anwendung des Jugendstrafrechts

Der 27-Jährige gestand vor Gericht alle Vorwürfe. Alle Seiten verzichteten auf Revision, somit ist das Urteil rechtskräftig. In Deutschland können Angeklagte bis zu einem Alter von 21 Jahren zur Tatzeit nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden. Im vorliegenden Fall sahen die Richter eine "Reifeverzögerung" und sahen dies als gerechtfertigt an.

