"Catcalling": Niedersachsen will Strafen für verbale Belästigung Stand: 22.10.2024 19:23 Uhr Nach dem Willen von Niedersachsens Landesregierung sollen verbale sexuelle Übergriffe künftig bundesweit strafbar sein. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will das Kabinett in den Bundesrat einbringen.

Mit dem am Dienstag beschlossenen Entwurf solle verbale und nonverbale sexuelle Belästigung als neuer Tatbestand in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Damit solle eine Lücke im Strafrecht geschlossen werden. Ziel sei es, insbesondere Frauen und Mädchen künftig besser vor Angriffen auf ihre sexuelle Selbstbestimmung zu schützen. "Viel zu viele Mädchen und Frauen müssen bislang erleben, dass Männer sie mit Worten oder Gesten zum bloßen Sexualobjekt degradieren", erklärte Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD). "Solche Belästigungen sind nicht harmlos und schon gar kein Kompliment. Damit muss endlich Schluss sein."

Videos 1 Min Justizministerin Wahlmann fordert Strafen für "Catcalling" Sie fordert eine Bundesratsinitiative. Dann könnten die obszönen Sprüche juristisch wie eine Beleidigung bewertet werden. (23.01.2024) 1 Min

Verbale sexuelle Belästigung derzeit nicht strafbar

Sexuelle Belästigungen durch verbale Äußerungen und Gesten - teilweise als "Catcalling" bezeichnet - stellten ein weitverbreitetes Phänomen dar, das hauptsächlich queere Frauen und Menschen betreffe. Solche Belästigungen seien in Deutschland derzeit unabhängig von ihrer Erheblichkeit grundsätzlich nicht strafbar. Auch als Ordnungswidrigkeit könnten sie in der überwiegenden Anzahl der Fälle nicht verfolgt werden.

Ein neuer Tatbestand im Strafgesetzbuch

Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf soll sexuelle Übergriffe durch Worte oder Gesten zukünftig unter Strafe stellen, wenn sie die Schwelle der Erheblichkeit überschritten, wie die Staatskanzlei mitteilte. Als Strafandrohung sieht der Text eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor.