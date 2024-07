Stand: 18.07.2024 13:38 Uhr Frau im Zug sexuell belästigt

Eine 25-jährige Frau ist in einem Metronom von Uelzen nach Lüneburg sexuell belästigt worden. Nach Polizeiangaben war sie am Mittwochnachmittag nach dem Einsteigen im Türbereich des Waggons geblieben, als ein Mann sich vor ihr auf die Treppe setzte. Er soll dann sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Der Unbekannte soll etwa 1,65 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt sein. Er wird als südländisch aussehend beschrieben und soll glatte schwarze Haare haben. Der Mann soll Jeans und eine graue Jacke getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0421) 16 29 97 777.

