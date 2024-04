Stand: 24.04.2024 08:22 Uhr Sexuelle Belästigung: Mann bedrängt Frauen in Regionalbahn

In einer Regionalbahn von Wolfsburg nach Hannover soll ein 27-Jähriger eine Frau sexuell belästigt haben. Er bedrängte sie am Montagabend und drückte sie gegen eine Fensterscheibe, heißt es von der Polizei. Beim Halt im Bahnhof Dollbergen (Region Hannover) verließ die Frau den Zug. Couragierte Mitreisende verhinderten, dass der Mann ihr folgte. Der Unbekannte Mann belästigte auf der Weiterreise nach Hannover offenbar eine weitere Frau. Wieder schritten Zeugen ein und informierten die Polizei. Bei der Ankunft in Hannover warteten bereits Beamte auf dem Bahnsteig. Gegen den 27-Jährigen wird nun ermittelt. Die belästigte Frau, die den Zug in Dollbergen verlassen hatte, wird gebeten sich bei der Bundespolizei in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 zu melden.

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 24.04.2024 | 08:30 Uhr