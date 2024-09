Cannabis: Messe mit Experten und Influencern in Ilsede Stand: 20.09.2024 20:14 Uhr Noch bis Sonntag findet in Ilsede (Landkreis Peine) die "CannaFriends" statt, die nach Angaben der Veranstaltenden größte Cannabis-Fachmesse im Norden. Vor Ort sind Experten, Influencer und Aktivisten.

In der Gebläsehalle des ehemaligen Stahlwerks können sich Interessierte, Patientinnen und Patienten sowie Konsumentinnen und Konsumenten über Hanf und seine Nutzung informieren: bei verschiedenen Ausstellenden, in Vorträgen und in Workshops. Angeboten wird den Veranstaltenden zufolge ein Programm zu allen Themen rund um Cannabis - von der medizinischen Anwendung über rechtliche Aspekte bis hin zu Cannabis-Social-Clubs und Anbau.

Videos 4 Min #NDRfragt: Wie sinnvoll ist die Legalisierung von Cannabis? Eine Legalisierung zu Genusszwecken befürworten 45 Prozent der befragten Niedersachsen. Die Mehrheit aber lehnt sie ab. (27.03.2024) 4 Min

Cannabis als Medizin und Hanfprodukte für Tiere

Laut den Veranstaltenden sind in Ilsede Ausstellerinnen und Aussteller aus Deutschland, den Niederlanden, den USA und Österreich vertreten. Die Messe bietet demnach eine Plattform, "um die neuesten Entwicklungen und Produkte der Cannabis-Industrie zu präsentieren und zu entdecken". Das Angebotsspektrum umfasst unter anderem Cannabis als Medizin, Düngemittel, Pflanzenlampen, Grow-Schränke, Rauch- und Verdampferaccessoires, Cremes, Nahrungsmittel und Hanfprodukte für Tiere.

"Areas" rund um das Thema Cannabis

Die "CannaFriends" in Ilsede ist in folgende "Themenwelten" gegliedert:

CBD für Kosmetik und Gesundheit

Manufaktur

Cannabis als Medizin

Anbau und Grow

Haustiere

Aufklärung und Prävention