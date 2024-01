Ärzte aus Rostock und Greifswald auf dem Weg zum Warnstreik Stand: 30.01.2024 09:24 Uhr Der Marburger Bund ruft Ärztinnen und Ärzte an Uni-Kliniken heute zum Warnstreik auf. Auch Ärzte aus Mecklenburg-Vorpommern sind auf dem Weg zur Kundgebung. An den Kliniken in Rostock und Greifswald sind Einschränkungen möglich.

Die Gewerkschaft fordert 12,5 Prozent mehr Lohn, bessere Arbeitsbedinungen vor allem bei Nachtdiensten. Dazu hat der Ärtzeverband heute zum Warnstreik in Hannover aufgerufen - auch die Unikliniken in Rostock und Greifswald sind betroffen. Die Unikliniken hatten sich bereits auf den Streik und damit fehlendes Personal eingestellt. Rund 70 Prozent aller Operationen an der Uniklinik Greifswald könnten stattfinden, so ein Kliniksprecher. Das seien mehr als in der Notfallvereinbarung festgehalten und auch mehr als im Wochenendbetrieb. Patientinnen und Patienten sollten sich vorab dennoch informieren.

Mehrere Tausend Ärzte in Hannover erwartet

Derzeit sind rund 60 Ärztinnen und Ärzte mit Reisebussen aus Greifswald und Rostock zur zentralen Kundgebung nach Hannover unterwegs. Weitere reisen laut der Landesvorsitzenden des Marburger Bundes Hellweg privat an. Zur Mittagszeit ist auch eine Kundgebung vor dem Rostocker Klinikgelände geplant. An dem Streik nehmen laut Marburger Bund mehr als 20.000 Teilnehmende der 23 Unikliniken aus ganz Deutschland teil.

