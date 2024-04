Bundesweite Ausländerkriminalität: Debatte auch in Niedersachsen

Stand: 09.04.2024 18:06 Uhr

Knapp sechs Millionen registrierte Straftaten gab es in Deutschland vergangenes Jahr - ein Plus von 5,5 Prozent. Zugenommen hat unter anderem die Ausländerkriminalität. Auch in Niedersachsen.