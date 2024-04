Zahl ausländischer Tatverdächtiger sorgt für Diskussionen Stand: 08.04.2024 13:15 Uhr Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Straftaten in Deutschland laut Kriminalstatistik deutlich zugenommen. Für Diskussionen sorgt dabei der hohe Anteil ausländischer Tatverdächtiger.

Fast sechs Millionen Straftaten sind im vergangenen Jahr in Deutschland gezählt worden. Das sind gut neun Prozent mehr als noch 2019, in dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Die bundesweite Kriminalstatistik wird am Dienstag offiziell vorgestellt.

Anteil ausländischer Tatverdächtiger gestiegen

In der Statistik stechen einige Zahlen hervor: Es gibt mehr Gewalttaten und mehr Wohnungseinbrüche. Die Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen ist deutlich gestiegen. Außerdem liegt der Anteil der Ausländer und Ausländerinnen unter den Verdächtigen bei 41 Prozent. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent, wenn Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht abgezogen werden, die nur von Ausländern und Ausländerinnen begangen werden können.

Ähnliche Trends in Hamburg

Ähnliche Trends haben Polizei und Innenbehörde bei der Präsentation der Kriminalstatistik Anfang Februar auch für Hamburg beschrieben: Auch in der Hansestadt hat die Zahl der Gewalttaten erstmals das Vor-Corona-Niveau überschritten. Die Jugendkriminalität nahm zu, blieb aber insgesamt unter dem Niveau von 2022. Und in Hamburg machen Menschen ohne deutschen Pass fast die Hälfte der Tatverdächtigen aus. Das entspricht auch in Hamburg einem Plus von 13 Prozent. Von diesen ausländischen Verdächtigen wohnt allerdings die Hälfte gar nicht in Hamburg.

