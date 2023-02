Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Niedersachsen

Stand: 16.02.2023 18:34 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war am Donnerstag zu Gast in Niedersachsen. Er nahm an einer VW-Betriebsversammlung in Wolfsburg teil, besuchte die BGR und eine Bäckerei in Hannover.