VW: Stammwerk in Wolfsburg entwickelt und baut neues E-Modell

Stand: 16.02.2023 17:00 Uhr

Das Volkswagen-Werk in Wolfsburg hat konzernintern den Zuschlag für ein zusätzliches E-Modell bekommen. Das wurde am Donnerstag am Rande einer Betriebsversammlung bekannt.