Brückentag und Herbstferien: Wo es noch freie Unterkünfte gibt Stand: 30.09.2024 08:53 Uhr Nach einem Brückentag am Donnerstag beginnen in Niedersachsen die Herbstferien. Viele Urlaubsregionen zwischen Harz und Küste sind schon gut gebucht. Es gibt aber noch freie Unterkünfte.

Während die Lüneburger Heide schon eine hohe Auslastung um die 90 Prozent meldet, können Kurzentschlossene im Harz und an der Nordseeküste noch freie Unterkünfte für einen Urlaub finden, wie eine Umfrage bei Tourismusverbänden ergab. Die Urlaubsorte zwischen Ems und Elbe seien zu 70 bis 90 Prozent ausgelastet, sagte Erich Wagner vom Dehoga-Bezirksverband Ostfriesland dem NDR Niedersachsen. Und ein Trend setzt sich laut Dehoga zunehmend durch: Immer mehr Gäste entscheiden sich kurzfristig, je nach Wetterlage.

Die Lüneburger Heide ist fast ausgebucht

Zu spontan sollten Urlauber dennoch nicht anreisen. Die Touristikerinnen und Touristiker empfehlen Gästen, sich im Vorfeld bei Tourist-Informationen zu erkundigen oder auf den Websites von Urlaubsorten nach freien Unterkünften zu suchen uund diese zu buchen. Das gilt insbesondere für die Lüneburger Heide, die in den Herbstferien wie in den Vorjahren fast ausgebucht ist. Im Oktober seien in der Heide besonders viele Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs, insbesondere mit E-Bikes, sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Zudem seien Ferien auf dem Bauernhof nachgefragt.

Der Harz meldet freie Kapazitäten

Im Harz schwankt die Auslastung bislang je nach Ort und Art der Unterkunft. Teilweise seien die Orte gut bis sehr gut gebucht, bei anderen sei die Nachfrage eher verhalten, heißt es vom Harzer Tourismusverband. Für Kurzentschlossene gebe es in allen Orten noch freie Plätze. "Die Gastgeber rechnen mit kurzfristig eingehenden Buchungen je nach Wetterlage und hoffen auf einen goldenen Herbst", sagte eine Sprecherin. Um Besucher anzulocken, gebe es spezielle Ferienangebote wie die Märchenwoche in Hahnenklee und neue Attraktionen wie den Wanderweg "Altenauer Herzweg".

