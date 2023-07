Balkonkraftwerke sind in Norddeutschland besonders beliebt Stand: 05.07.2023 13:53 Uhr Seit Jahresbeginn hat sich die Zahl sogenannter Balkonkraftwerke verdoppelt bundesweit verdoppelt. Die meisten Anlagen pro Kopf gibt es im Norden.

In Mecklenburg-Vorpommern kommen auf 1.000 Einwohner fünf registrierte Anlagen, in Schleswig-Holstein sind es 4,2 und in Niedersachsen 3,8. Das geht aus dem Marktstammdatenregister hervor, in dem die Bundesnetzagentur Anlagen zum Erzeugen von Strom und Gas erfasst. In Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen gibt es mit Werten zwischen 1 und 1,5 die wenigsten Balkonkraftwerke pro Person.

VIDEO: Balkonkraftwerke so beliebt wie nie (29.05.2023) (3 Min)

Tatsächliche Zahl von Balkonkraftwerken dürfte höher liegen

Derzeit sind im Marktstammdatenregister 230.000 sogenannte steckerfertige Erzeugungsanlagen - wie die Balkonkraftwerke auch heißen - gelistet. Für knapp 137.000 von ihnen ist 2023 als Jahr der Inbetriebnahme angegeben. Insgesamt dürften es noch mehr Minikraftwerke sein, denn laut Bundesnetzagentur gibt es weitere rund 30.000 Anlagen mit einer Leistung von weniger als einem Kilowatt, bei denen unklar ist, ob sie auch Balkonkraftwerke sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.07.2023 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Solarenergie