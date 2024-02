Ausbau von Brennelementefabrik: Gutachten sieht große Risiken Stand: 26.02.2024 11:34 Uhr Das Unternehmen Framatome will die Brennelementefabrik in Lingen erweitern - in Kooperation mit dem russischen Staatskonzern Rosatom. Die Anti-Atom-Organisation "ausgestrahlt" hat nun über Risiken informiert.

In einem Gutachten, das von der Organisation in Auftrag gegeben wurde, heißt es, dass durch den Einstieg Russlands in Lingen (Landkreis Emsland) eindeutig sicherheitspolitische Risiken bestünden. Das Dokument zeige anhand verschiedener Szenarien, dass Rosatom auf diese Weise unweigerlich Gelegenheiten zur Spionage, Sabotage und Desinformation bekomme, teilte "ausgestrahlt" mit.

Gutachterin: Verstoß gegen Atomrecht

Die Rechtsanwältin Michéle John, die mit dem Gutachten beauftragt wurde, sagte am Montag: "Der Einstieg Rosatoms gefährdet die Sicherheit Deutschlands und seiner Verbündeten. Bereits die bloße Möglichkeit einer solchen Gefährdung muss zur Ablehnung des Genehmigungsantrags führen." Denn durch die Kooperation mit dem russischen Staatskonzern würden vermutlich auch russische Mitarbeiter nach Lingen kommen, um etwa die Maschinen zu betreiben. Diese zu kontrollieren sei unmöglich.

"ausgestrahlt": Gefahr muss abgewendet werden

Julian Bothe, Sprecher von "ausgestrahlt", betonte, dass der Einstieg Russlands in Lingen, dem Kreml "die Gelegenheit, das Wissen und die Werkzeuge" verschaffe, Atomkraftwerke in ganz Europa anzugreifen. Man müsse damit rechnen, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin diesen Einfluss irgendwann auch zunutze mache. "Landes- und Bundesregierung haben die Pflicht, diese Gefahr rechtzeitig abzuwenden: Sie müssen dieses Projekt stoppen", so der Sprecher.

Umweltministerium für Verfahren zuständig

Am kommenden Freitag will "ausgestrahlt" gemeinsam mit anderen Organisationen mehrere Tausend Einwendungen gegen den Ausbau der Brennelementefabrik an den niedersächsischen Umweltminister Christian Meyer (Grüne) übergeben. Sein Ministerium ist als atomrechtliche Genehmigungsbehörde im Auftrag des Bundes für das Verfahren zuständig. Am 4. Januar war ein entsprechendes öffentliches Beteiligungsverfahren eröffnet worden. Zwei Monate lang können Verbände Einsprüche abgeben.

Rosatom untersteht dem Kreml

Kritik an der Zusammenarbeit mit Rosatom kam in der Vergangenheit sowohl von Bund und Ländern als auch Initiativen und Umweltverbänden. Rosatom ist direkt dem Kreml unterstellt und soll auch bei der militärischen Besetzung des ukrainischen AKW Saporischschja beteiligt gewesen sein. Das französische Unternehmen Framatome will über seine Tochterfirma Advanced Nuclear Fuels (ANF) den Betrieb der Brennelementefabrik in Lingen ausbauen und dort künftig Brennelemente für osteuropäische Atomkraftwerke fertigen.

