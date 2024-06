Atommüll: Folgen der verzögerten Endlagersuche für Niedersachsen Stand: 04.06.2024 12:46 Uhr Die verzögerte Endlagersuche wird unter anderem Folgen für die niedersächsischen Zwischenlager und für die Asse haben. Am Mittwoch befragt der Umweltausschuss des Bundestages dazu Experten.

von Katharina Seiler

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) geht mittlerweile davon aus, dass im schlimmsten Fall erst 2068 ein Endlagerstandort feststehen wird und nicht wie ursprünglich angestrebt 2031. Damit könnte auch erst Ende der 80er Jahre ein Endlager in Betrieb gehen. Das heißt, dass der hoch radioaktive Abfall sehr viel länger als geplant in den Zwischenlagern verbleiben müsste. Das hat Folgen für den Prozess der Endlagersuche, an der - laut Gesetz - die Bevölkerung beteiligt werden soll. Und das hat auch Folgen für die Zwischenlager.

Genehmigungen für niedersächsische Zwischenlager laufen aus

In den niedersächsischen Zwischenlagern stehen aktuell 251 Behälter mit hoch radioaktiven Abfällen. Die eine Hälfte davon befindet sich auf dem jeweiligen Betriebsgelände der abgeschalteten Atomkraftwerke Unterweser, Grohnde und Lingen. Die anderen mehr als 100 Atommüllbehälter stehen im zentralen Zwischenlager in Gorleben. Das Problem: Diese Zwischenlager sind aktuell nur bis in die 40er Jahre genehmigt, Gorleben sogar nur bis 2034. Und auch die Atommüllbehälter selbst waren nicht für einen sehr viel längeren Einsatz gedacht.

Videos 1 Min Asse: Wasser dringt tiefer in das Atommülllager ein Das Wasser fließt auch an die Orte, in denen der radioaktive Abfall lagert, darum fordert der Umweltminister den Müll herauszuholen. (24.05.2024) 1 Min

Problem für Asse könnte sich verschärfen

Darüber hinaus könnte die Verzögerung auch Folgen für den Atommüll in der Asse haben: Denn schließlich sollen die Atommüllfässer aus der Asse in rund zwanzig Jahren aus der Schachtanlage geborgen werden und anschließend in ein fertiggestelltes Endlager gebracht werden. Das aber wäre nicht möglich, wenn es bis dahin gar kein Endlager gibt. Und das Problem könnte sich sogar noch verschärfen, wenn die Atommüllfässer noch schneller aus der Schachtanlage geborgen werden müssten. Vor kurzem war bekannt geworden, dass Wasser in tieferen Schichten der Schachtanlage austritt. Dort sind zwar keine Atommüllfässer eingelagert. Trotzdem versucht die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), die Ursache des Wasseraustritts zu finden und zu beheben.

Union fordert schnellere Endlagersuche

Die Union fordert in einem Antrag, die Endlagersuche zu beschleunigen, zum Beispiel indem die potentiell geeigneten Standorte reduziert werden. Das Problem: Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hält laut einem ersten Teilbericht vom September 2020 rund die Hälfte der Fläche Deutschlands aus geowissenschaftlicher Sicht für ein Endlager geeignet. Das bedeutet, 90 Teilgebiete kämen aus Sicht der BGE für eine weitere Standortsuche in Frage. Aus dieser großen Menge jetzt Gebiete wieder auszuschließen, ist zeitaufwendig. Außerdem wird es schwerer, die Öffentlichkeit über einen immer längeren Zeitraum an dem Prozess zu beteiligen, was das Gesetz aber vorschreibt. Wie die Endlagersuche insgesamt verkürzt werden könnte, dazu werden die Abgeordneten des Bundestages am Mittwoch Experten befragen.