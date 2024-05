Stand: 22.05.2024 09:45 Uhr Wasser im Atommülllager Asse: Umweltministerin Lemke ist besorgt

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat sich in Berlin zur aktuellen Entwicklung in dem maroden Atommülllager Asse (Landkreis Wolfenbüttel) zu Wort gemeldet. Kürzlich war bekannt geworden, dass sich der Wasserzufluss in das einstige Salzbergwerk massiv verstärkt hat. Sie bei besorgt und nehme die Lage sehr ernst, so Lemke. Die Veränderungen würden permanent überwacht. Der Wasserzufluss hat vor allem auf einer Ebene in 735 Metern Tiefe zugenommen - direkt über einer Kammer, in der Fässer mit Atommüll lagern. Warum sich die Laugenzuflüsse verändert haben und wohin das Wasser fließt, ist derzeit unklar. In der Schachtanlage liegen in 13 Kammern rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Sie sollen geborgen werden.

