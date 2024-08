Asphalt: Seit 30 Jahren eine soziale Straßenzeitung Stand: 27.08.2024 15:10 Uhr Die soziale Straßenzeitung Asphalt unterstützt seit 30 Jahren Bedürftige. Zum Jubiläum am Mittwoch verkaufen unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Scorpions Sänger Klaus Meine das Magazin in Hannover.

Am 28. August 1994 erschien die erste Ausgabe der Straßenzeitung Asphalt in Hannover. Gegründet wurde sie von dem inzwischen verstorbenen Pastor Walter Lampe, der sich zu Lebzeiten für wohnungslose Menschen einsetzte. Die Zeitung wird mittlerweile in rund 20 Städten in Niedersachsen von Menschen verkauft, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Die Hälfte des Erlöses behalten die Verkäuferinnen und Verkäufer.

Ministerpräsident Weil und Scorpions Sänger Meine verkaufen Asphalt

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens werden nach eigenen Angaben der Straßenzeitung Prominente und Politiker erwartet. Gemeinsam mit Asphalt-Verkäufern würden sie am Mittwoch in der Innenstadt von Hannover die Zeitung verkaufen. Erwartet werden unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil, Scorpions-Sänger Klaus Meine, und die Theologin Margot Käßmann.

Videos 6 Min Straßenmagazin Asphalt bietet Bedürftigen neue Perspektiven Mit dem Verkauf können sich Bedürftige etwas dazuverdienen. Über die Zukunft des Magazins spricht Geschäftsführerin Katharina Sterzer. (16.07.2023) 6 Min

Mehr als 3.000 Bedürftigen konnte bisher geholfen werden

Die Zeitung Asphalt erscheint in drei unterschiedlichen regionalen Editionen: Asphalt, Asphalt-Nordwest und Asphalt-Tagessatz. Rund 240 Menschen verkaufen die Zeitung, davon etwa 100 Personen in der Region Hannover. Nach eigenen Angaben helfe die Asphalt "Menschen mit gebrochenen Biografien wieder zurück in ein geregeltes, würdevolles Leben". Seit der Gründung vor 30 Jahren sei dadurch mehr als 3.000 Menschen in prekären Lebenssituationen nachhaltig geholfen worden.

In diesen Städten in Niedersachsen wird die Zeitung Asphalt verkauft:

Aurich

Bad Oeynhausen

Bad Wildungen

Celle

Delmenhorst

Emden

Göttingen

Hameln

Hannover

Hildesheim

Kassel

Korbach

Leer

Minden

Nienburg

Nordenham

Oldenburg

Stadthagen

Verden

Wilhelmshaven

Wunstorf