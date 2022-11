Ammerland: Jugend-Fußballspiel wegen Pyro-Einsatz abgebrochen Stand: 29.11.2022 19:53 Uhr Bei einem Fußballspiel zweier B-Jugend-Mannschaften im Landkreis Ammerland nahe Oldenburg ist die Partie wegen des Abbrennens von Pyrotechnik durch Zuschauer vom Schiedsrichter abgebrochen worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll eine Gruppe von 25 bis 30 Zuschauern am Montagabend einige Minuten vor Ende der Kreisklassen-Partie zwischen TV Metjendorf und Schwarz-Weiß Oldenburg II auf der Sportanlage Metjendorf Rauchfackeln gezündet und die Feuerwerkskörper teils in Richtung der Fußballspieler und anderer Sportplatzbesucher geworfen haben. Daraufhin habe der Schiedsrichter die Partie "umgehend beendet".

Polizei kontrolliert Jugendliche

Bereits zum Spielbeginn seien aus der Gruppe heraus Feuerwerkskörper abgebrannt worden, daher war die Partie laut Polizei wegen des Rauchs und der Beeinträchtigung der Sicht kurzzeitig unterbrochen worden. Nach dem Abbruch des Spiels riefen zeugen die Polizei.- Die Beamten kontrollierten in der Nähe des Sportplatzes mehrere Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren. Die Beamten ermitteln jetzt, inwiefern die Jugendlichen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten.

