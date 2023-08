Aktion "Hannover isst, was um die Ecke wächst" startet Stand: 29.08.2023 16:15 Uhr Stadt und Region Hannover rufen im September zu einer regionalen Aktion auf: Einen Monat lang sollen Teilnehmende nur Lebensmittel konsumieren, die aus einem Umkreis von 100 Kilometern stammen.

Die regional produzierten Lebensmittel könnten Menschen, die bei der Aktion mitmachen möchten, unter anderem auf dem Bauernmarkt, über Bio-Lieferserviceangebote und Einkaufsgemeinschaften, in Hofläden und über die Solidarische Landwirtschaft beziehen, heißt es vom Veranstaltungsteam. Auf einer Internetseite haben die Initiatoren dazu Einkaufstipps zusammengestellt. Außerdem finden Interessierte mithilfe der "Regio App" Höfe und Bauernmärkte in der Nähe.

Veranstaltungsprogramm und Kochideen

"Mit der Challenge wollen wir einen Anstoß geben, die täglichen Lebensmittel einmal abseits der bekannten Pfade und Supermärkte einzukaufen, Ernährungsgewohnheiten zu überdenken und die landwirtschaftlichen oder handwerklichen Betriebe in der Umgebung kennenzulernen", teilte das Veranstaltungsteam am Dienstag mit. Auf einer weiteren Seite werden den Angaben zufolge Ideen von lokalen Hobby- und Profiköchen und von einer Foodbloggerin bereitgestellt. Zudem gibt es ein Veranstaltungsprogramm mit Brottasting, Hofführungen und einer kulinarischen Radtour. "Regio-Challenge: Iss, was um die Ecke wächst" werde seit mehreren Jahren deutschlandweit organisiert, hieß es. In Hannover und Umland läuft die Aktion zum dritten Mal.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.08.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie