"Air Defender": Erste US-Transportmaschinen in Wunstorf gelandet Stand: 30.05.2023 11:20 Uhr Die ersten US-Transportmaschinen für "Air Defender 23" sind in Wunstorf (Region Hannover) gelandet. Die beiden Flugzeuge haben Personal und Material für die Übung der Luftwaffe an Bord.

Dabei handele es sich vor allem um technisches Gerät und Ersatzteile, sagte Oberstleutnant Matthias Boehnke von der Luftwaffe. Das Material werde vom Fliegerhorst in Wunstorf aus an die anderen Standorte geliefert. Dort müssen die Geräte ausgepackt werden. Das dauert laut Boehnke ein paar Tage. Zwei weitere Maschinen sollen noch heute in Wunstorf landen. Bis zum Beginn des Manövers werden beinahe täglich ein oder zwei Maschinen auf dem Fliegerhorst erwartet.

"Air Defender": 25 NATO-Länder und 240 Flugzeuge beteiligt

Richtig los geht "Air Defender 23" am 12. Juni. Verschiedene Operationen im europäischen Luftraum sollen während des Manövers trainiert werden. Bis zu 10.000 Menschen aus 25 NATO-Ländern sowie 240 Flugzeuge nehmen an der Übung unter Federführung der deutschen Luftwaffe teil. Im Norden spielen sich die Manöver vor allem über Nord- und Ostsee sowie über Mecklenburg-Vorpommern ab.

Transportmaschinen operieren von Wunstorf aus

Aber auch in Wunstorf werden während "Air Defender 23" täglich Transportmaschinen starten und landen. Sie werden Material transportieren und Kampfjets im Flug betanken. Bestimmte Lufträume sind dann für die zivile Luftfahrt gesperrt. Rund um Wunstorf könnte es wegen des Fluglärms lauter werden.

